Вторник, 11 июля 2017, 12:17 мск

российское информационное агентство 18+

Дальний Восток

В небе над Якутией НЛО исчез в светящемся портале

В небе над Якутией НЛО исчез в светящемся портале
Фото siberiantimes.com

В Якутии удалось запечатлеть на видео, как корабль НЛО исчезает в портале. На кадрах видно, как объект, подсвеченный бирюзовыми огнями, движется по небу. Затем над ним появляется светящийся квадрат, аппарат влетает в него и исчезает.

Пользователи Интернета предположили, что на видео удалось снять испытание международной континентальной баллистической ракеты. Другие считают, что это был метеорит, лазерное шоу, или запись вообще смонтирована, отмечает .

Сотрудники правоохранительных органов заявили, что к ним не поступало заявлений о летающих объектов в небе.

Якутск, Мария Вяткина

Якутск. Другие новости 10.07.17

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© 2017, РИА «Новый День»

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