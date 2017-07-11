В небе над Якутией НЛО исчез в светящемся портале

В Якутии удалось запечатлеть на видео, как корабль НЛО исчезает в портале. На кадрах видно, как объект, подсвеченный бирюзовыми огнями, движется по небу. Затем над ним появляется светящийся квадрат, аппарат влетает в него и исчезает.

Пользователи Интернета предположили, что на видео удалось снять испытание международной континентальной баллистической ракеты. Другие считают, что это был метеорит, лазерное шоу, или запись вообще смонтирована, отмечает siberiantimes.com.

Сотрудники правоохранительных органов заявили, что к ним не поступало заявлений о летающих объектов в небе.

Якутск, Мария Вяткина

Якутск. Другие новости 10.07.17

Отмена роуминга в России антисоциальна, – заместитель министра связи РФ. / Пучков отчитался Путину о положении дел в пострадавших регионах. / Семья приморских тигров устроила фотосессию в тайге. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»