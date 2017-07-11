В Якутии по обвинению в педофилии арестовали экс-директора православной гимназии

Экс-директор Свято-Иннокентьевской православной гимназии в Якутске иеромонах Мелетий (Андрей Ткаченко) арестован по обвинению в сексуальном насилии над детьми.

Городской суд Якутска заключил Ткаченко под стражу до 9 августа включительно. Верховный суд республики признал арест законным, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городского суда. Заседание проходило в закрытом режиме.

В начале марта иеромонах был уволен с поста руководителя гимназии, которую он возглавлял с 2010 года. Через три недели после увольнения в отношении бывшего директора учебного заведения было возбуждено уголовное дело по п. «б», ч. 4, ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». В июне Ткаченко было предъявлено обвинение по двум эпизодам.

Якутское епархиальное управление заявило, что Ткаченко на время следствия отстранен от служения. При этом пресс-служба епархии призвала СМИ воздержаться от преждевременных выводов о виновности священнослужителя. «К нам не поступало никаких обращений от возможных пострадавших, поэтому у нас нет поводов комментировать обсуждаемую ситуацию, – говорится в комментарии епархии. – Мы скорбим и молимся о ее скорейшем разрешении». «Мы просим в случае любых нарушений пастырской этики со стороны священников обращаться в Епархиальное управление. Любая ваша жалоба будет рассмотрена с надлежащим вниманием, а виновные понесут суровое наказание», – отмечается в заявлении.

Якутск, Светлана Петрова

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