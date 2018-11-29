В Якутии священника-педофила приговорили к 17 годам лишения свободы

Суд приговорил экс-директора Свято-Иннокентьевской православной гимназии иеромонаха Мелетия (Андрей Ткаченко) к 17 годам колонии строгого режима. Священника обвинили в насилии над детьми.

Решением Хангаласского районного суда Якутии Ткаченко не только лишается свободы, но и должен будет выплатить компенсацию морального вреда пострадавшим, а также пройти лечение у психиатра, передает «Интерфакс».

В пресс-службе Якутской епархии в свою очередь заявили, что поднимут вопрос о лишении Мелетия сана. Так также отметили, что пострадавшим и их близким будет оказана вся необходимая пастырская помощь. «Также напоминаем верующим, что в случае любых нарушений пастырской этики со стороны священников необходимо обратиться в Епархиальное управление. Любая ваша жалоба будет рассмотрена с надлежащим вниманием, а виновные понесут суровое наказание», – говорится в сообщении.

Андрей Ткаченко был арестован обвинению в сексуальном насилии над детьми в июле прошлого года. За три месяца до этого его уволили с поста руководителя гимназии, которую он возглавлял с 2010 года. В отношении священника возбудили уголовное дело по п. «б», ч. 4, ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Осенью 2018 года во время закрытого судебного заседания было отмечено, что в деле Ткаченко фигурируют материалы о 87 эпизодах насилия над детьми

Якутск, Служба информации РИА «Новый День»

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