ЕР во Владивостоке поддержали более 40% горожан. В Большом Камне лидируют одномандатники

На состоявшихся в минувшее воскресенье выборах в городскую думу Владивостока наибольшей поддержкой избирателей заручилась «Единая Россия». За кандидатов от этой партии проголосовали более 40,2% горожан, сообщили в горизбиркоме. Явка при этом не превысила 15%.

На втором месте оказались кандидаты от КПРФ. За них свои голоса отдали почти 22,4% владивостокцев, на третьем ЛДПР – почти 11,8%. Далее расположились «Справедливая Россия» (более 7,7%) и «Российская партия пенсионеров за справедливость» (почти 7,7%). Примечательно, что «пенсионеры» будут представлены в городской думе впервые.

Из 35 мандатов в гордуме Владивостока 17 достанутся одномандатникам: 13 – единороссам и 4 – коммунистам.

Совсем иначе сложилась ситуация на выборах в думу приморского Большого Камня. Здесь большинство мандатов отошло кандидатам-самовыдвиженцам. Так, по данным городского избиркома, выборы проходили по 11 многомандатным округам, в каждом из которых определялись два победителя. В итоге 18 мандатов досталось самовыдвиженцам, два – «единороссам», по одному – представителям КПРФ и «Справедливой России». Либерал-демократы не будут представлены в думе нового созыва.

Выделился Большой Камень и уровнем явки, которая оказалась одной из самой высокой среди других кампаний в крае. Она составила 33,5%.

Как напоминает «Интерфакс», в Большом Камне реализуется один из крупнейших проектов страны – на базе завода «Звезда» создается судостроительный комплекс. Проект комплекса предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля, сухого дока, производственных цехов полного цикла, а также цехов для строительства офшорной морской техники. Судостроительный комплекс «Звезда» будет выпускать крупнотоннажные суда, элементы морских платформ, суда ледового класса, специальные суда и другие виды морской техники.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 08.09.17

Пьяный депутат сбил трех пешеходов в Якутии: один погиб, двое ранены. / В районе Камчатки объявлен оранжевый уровень авиационной опасности. / В России наметился сельскохозяйственный спад. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»