Якутия отличилась сравнительно высокой явкой на выборах

Выборы в Якутии прошли организованно и без серьезных нарушений. Об этом заявил глава республики Егор Борисов во время селекторного совещания с участием премьер-министра, председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.

По словам Егора Борисова, явка избирателей на территории республики превысила 40%. «Выборы прошли организованно, без жалоб. Якутяне избирали 8 глав районов и главу Якутска, 213 глав поселений, 114 депутатов районов, 2870 депутатов поселений. В будущем будем работать над тем, чтобы партия в республике была представлена еще шире», – резюмировал глава Якутии. Он также отметил, что кандидаты от ЕР победили с явным преимуществом. На выборах главы Якутска победу одержал действующий мэр Айсен Николаев.

Дмитрий Медведев в свою очередь отметил, что единый день голосования прошел для партии весьма благоприятно. «Но самое главное все равно впереди – и для глав, которые были избраны сегодня, и для депутатов различных уровней. Главное – это исполнение тех обязательств, наказов, которые вы получили от наших граждан, избирателей. Это самое сложное в деятельности исполнительной и законодательной власти», – заявил он.

Якутск, Иван Гридин

Якутск. Другие новости 11.09.17

ЕР во Владивостоке поддержали более 40% горожан. В Большом Камне лидируют одномандатники. / Пьяный депутат сбил трех пешеходов в Якутии: один погиб, двое ранены. / В районе Камчатки объявлен оранжевый уровень авиационной опасности. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»