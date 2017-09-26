Тренер Приморского океанариума лишился работы за избиение моржа

Тренер Приморского океанариума поплатился своей должность за то, что побил непослушного моржа Мишу. Жестокое обращение с животным заметили работники на записи камер с видеонаблюдения.

По словам представителя пресс-службы океанариума Елены Молчановой, морж расшалился, а тренер не придумал ничего лучше, как применить силу, чтобы успокоить животное.

«В субботу после утреннего представления Миша, проходя мимо бассейна с морскими котиками, попытался с ними пообщаться. Морж очень доброжелателен и любопытен, но в бассейне он мог нечаянно придавить котиков», – цитирует Молчанову «Российская газета».

Возникла нештатная ситуация, тренер, пытаясь ее разрешить, нарушил профессиональную этику. Особо отмечается, что в океанариуме практикуются только положительные меры воздействия на животных. В результате специалист был уволен.

Ранее любимец публики Миша уже попадал в неприятные ситуации, так летом морж упал в полупустой бассейн с высоты 2,5 метра. К счастью, животное не травмировалось.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 26.09.17

АТОР: закрытие чартеров «ВИМ-Авиа» может привести к коллапсу российского туррынка. / СМИ: Авиакомпания «ВИМ-Авиа» оказалась на грани банкротства. / Корабли Китая вторглись в воды у спорных островов Японии. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»