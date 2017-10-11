Директор Приморского океанариума уволился после гибели дельфина

В Приморском океанариуме погиб еще один дельфин. В связи с этим директор учреждения Александр Михайлюк написал заявление об отставке, сообщили в пресс-службе океанариума.

«Приморскому океанариуму не удалось спасти самку дельфина, получившую острое респираторное заболевание, очень быстро перешедшее в пневмонию. 10 октября мы потеряли это животное, но, поверьте, сделали все возможное. Быстро прогрессирующая пневмония – одна из наиболее частых причин гибели китообразных и в природе, и в современных океанариумах», – сообщили в пресс-службе. Там также отметили, что сейчас ветеринары проводят дополнительное медицинское обследование всех животных в дельфинарии.

Отмечается, что в Приморском океанариуме есть опыт успешного лечения острых респираторных заболеваний у дельфинов, но в этом случае болезнь прогрессировала слишком быстро. «Принимая во внимание общественное мнение, не делающее скидок на причины этих событий, я подал рапорт об отставке с должности директора Приморского океанариума на имя руководителя Национального научного центра морской биологии ДВО РАН, в состав которого на правах филиала входит НОК «Приморский океанариум». Разделяя как директор ответственность за все произошедшее в дельфинарии, хочу сказать, что это лишь часть огромного научно-образовательного комплекса «Приморский океанариум», через который уже прошло более 650 тысяч посетителей», – отметил в заявлении Александр Михайлюк. Он подчеркнул, что Приморский океанариум, как государственное учреждение, «ведет свою деятельность открыто и ничего не скрывает».

В учреждении также обратили внимание, на то, что после расследования гибели белухи из-за постороннего предмета, заброшенного штормом в открытый вольер в акватории бухты Парис, будут приняты меры вплоть до увольнения допустивших халатность сотрудников.

Отметим, что гибель дельфина – не первый инцидент с животными в океанариуме за последнее время. В конце сентября там погибла белуха. Она запуталась в снастях, которые занесло в вольер на открытой воде. Также произошел инцидент с применением тренером физической силы к моржу Мише, тренер был уволен. Также в океанариуме погибли три дельфина-белобочки и сивуч, привезенный с Сахалина. Кроме того, погибли два моржа и белуха. В связи с этим сотрудники регионального управления СК РФ уже передали в суд дело о халатности бывшего временно исполняющего обязанности директора-организатора Приморского океанариума.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 10.10.17

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