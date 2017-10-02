В 40 населенных пунктах Хабаровского края случился блэкаут

В 40 населенных пунктах Хабаровского края, в которых проживают более 6 тысяч человек, прекращена подача электроэнергии. Причиной стал мощный циклон, в результате которого были повреждены линии электропередачи, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Там уточнили, что в результате циклона порывы ветра достигали 17-22 м/с. На всех пострадавших от разгула стихии объектах энергетики идут аварийно-восстановительные работы. По расчетам энергетиков, восстановить подачу электричества удастся к вечеру 2 октября.

Ранее серьезная авария произошла на ГРЭС в Якутске. В результате в столице республики и пригородах прекратилась подача электроэнергии, отопления, горячей воды. В пресс-службе ГУ МЧС по Якутии уточнили, что на ГРЭС произошел «технологический хлопок», в результате срабатывания аварийной защиты отключилось электропитание. Всего без света в регионе остались свыше 130 тыс. человек.

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 01.10.17

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