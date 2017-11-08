Авария оставила без электроснабжения 69 тыс. человек в Якутии

В Якутии произошло аварийное отключение линии электропередачи «Сунтар – Вилюйск». В результате ЧП без электроэнергии оказались 69 тыс. жителей вилюйской группы районов Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго».

В сообщении отмечается, что отключение произошло в 9:16 по местному времени, а через несколько минут энергетики развернули дизельные электростанции и выехали на осмотр линии. «В 55-ти км от села Сунтар на одной из опор ЛЭП обнаружено повреждение высокочастотного оборудования связи», – говорится в сообщении. В настоящее время энергетики занимаются аварийно-восстановительными работами на линии.

Как напоминает «РГ», вчера, 7 ноября, несколько районов Якутска остались без электричества из-за сбоя в работе новой ГРЭС-2. Как писал «Новый День», 1 октября полностью прекратилась подача электроэнергии, отопления и горячей воды в Якутске, а также в его пригородах и других населенных пунктах. В столице республики и пригородах прекратилась подача электроэнергии, отопления, горячей воды. В пресс-службе ГУ МЧС по Якутии уточнили, что на ГРЭС произошел «технологический хлопок», в результате срабатывания аварийной защиты отключилось электропитание. Всего без света в регионе остались свыше 130 тыс. человек.

На следующий день, 2 октября, в 40 населенных пунктах Хабаровского края, в которых проживают более 6 тысяч человек, прекращена подача электроэнергии. Причиной стал мощный циклон, в результате которого были повреждены линии электропередачи.

Якутск, Иван Гридин

Якутск. Другие новости 07.11.17

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