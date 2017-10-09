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Дальний Восток

Ученые: паштет с кукумарией и мармелад с водорослями помогут пережить зиму

Ученые: паштет с кукумарией и мармелад с водорослями помогут пережить зиму

Молодые ученые Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета разработали инновационные продукты питания, которые помогут сохранить здоровье в холодное время года.

Исследователи отмечают, что в зимний рацион необходимо включать продукты, обогащенные белками животного и растительного происхождения. Так как при окислении 1 грамма белка выделяется 16,5 грамм энергии.

Российские ученые разработали мясной паштет с кукумарией, мармелад с бурыми водорослями, колбасные изделия с ламинарией. Жирные кислоты морских гидробионтов благотворно влияют на организм в холодное время года, сообщает пресс-служба ДВФУ.

Инновационные продукты, обогащенные биологически активными веществами, были представлены на Международной конференции по технологии производства пищевых продуктов для питания в холодных регионах в Харбине.

ДВФУ планирует продолжить разработки в этом направлении совместно с зарубежными исследователями, а также продвигать российские инновации на китайский рынок.

Владивосток, Зоя Осколкова

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© 2017, РИА «Новый День»

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