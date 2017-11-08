Глава поселка в Амурской области найден мертвым

Глава поселка Новобурейский в Амурской области Андрей Новокрещенов, по факту исчезновения которого было возбуждено уголовное дело, найден мертвым. Смерть мужчины подтвердили в администрации населенного пункта.

Новокрещенов пропал 2 ноября. По данному факту сотрудники Бурейского межрайонного следственного отдела возбудили уголовное дело по ст.105 УК РФ «Убийство». В интересах следствия в управлении СКР информацию о ходе расследования не разглашают.

Сообщение о гибели главы амурского поселка появилось в официальном аккаунте администрации Новобурейского в Instagram. «Новокрещёнов Андрей Сергеевич. Любим. Помним. Скорбим», – говорится в подписи к фотографии с портретом Новокрещенова с траурной лентой.

Как пишет «Амурская правда», на следующий день после исчезновения мужчины в районе села Долдыкан обнаружили его сгоревший автомобиль. Возле машины найдены следы крови. Тело Новокрещенова со следами насильственной смерти нашли 6 ноября.

Благовещенск, Зоя Осколкова

Благовещенск. Другие новости 08.11.17

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