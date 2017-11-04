Амурские следователи заподозрили убийство главы поселка

В Амурской области по факту безвестного исчезновения жителя поселка Новобурейский возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. По данным местных СМИ, речь идет о главе поселка Андрее Новокрещенове.

Следователи сообщили, что 39-летний мужчина исчез 02 ноября. По данному факту сотрудники Бурейского межрайонного следственного отдела возбудили уголовное дело по статье «убийство» (ст.105 УК РФ).

Силовики проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавшего и обстоятельств его исчезновения. Для оказания организационной и практической помощи на месте происшествия работают сотрудники отдела криминалистики следственного управления СК России по Амурской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

Благовещенск, Иван Гридин

Благовещенск. Другие новости 04.11.17

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