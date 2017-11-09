«Мы – граждане СССР»: два брата нашли предлог, чтобы не платить по кредитам

Во Владивостоке двое братьев, задолжавших более 1,5 млн рублей, отказываются возвращать кредиты и оплачивать административные штрафы, ссылаясь на то, что они являются «гражданами СССР». Об этом сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю.

«Гости из прошлого» взяли несколько кредитов в отечественных банках и отказались их погасить. Свое решение должники объяснили тем, что они не признают «нынешний конституционно-правовой статус Российской Федерации» и считают себя гражданами СССР. Сейчас за ними числится долг в размере 1,5 миллиона рублей, а также несколько неоплаченных административных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Кроме этого, на исполнении у приставов находятся судебные решения о взыскании двух квартир братьев, являющихся залоговым имуществом.

Отказ от долговых обязательств должники выразили во время визита в отдел судебных приставов. Разговор проходил на повышенных тонах и в агрессивной форме. Братья заявили, что не собираются подчиняться нелегитимным, по их мнению, требованиям суда, после чего начали угрожать расправой приставу, назвав ее «иностранным агентом». После чего мужчины покинули помещение.

Через несколько часов браться были задержаны полицией. У одного из них был обнаружен нож. В итоге мужчины отправлены под административный арест на 7 суток.

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 08.11.17

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