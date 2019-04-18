В Нижнем Тагиле женщина не платит за «коммуналку», потому что живет в СССР. Добро на это ей дал «губернатор»

В Нижнем Тагиле жители дома № 9 на улице Космонавтов жалуются на соседку, которая накопила огромный долг за коммунальные услуги. Больше трех лет женщина не рассчитывается по квитанциям на том основании, что «является гражданкой СССР». Сейчас долг Валентины Жуковой превышает 100 тысяч рублей. По словам Александра Алексеевского, председателя ТСЖ «Космос», которое управляет многоквартирником, уже 13 раз квартиру жительницы отключали от электричества, но всякий раз она самовольно снова подключалась к сетям. «Я нахожусь в юрисдикции, на юридическом поле Советского Союза. Советский Союз существует», – сказала тагильчанка журналистам ОТВ.

Как выяснилось, некоторое время назад женщина вступила в организацию «Профсоюз СССР», которая выдает всем желающим вернуться в советское прошлое документы о том, что они являются гражданами не РФ, а Союза. Людям рассказывают, что они не обязаны выполнять требования Российской Федерации, т.к. это другое государство.

Речь идет об организации, которую создал в 2010 году зубной врач из Душанбе Сергей Тараскин, переехавший в Зеленоград. Там он открыл стоматологическую клинику, но прогорел во время кризиса 2008 года, а когда с него стали требовать по суду вернуть долги, объявил себя «врио президента СССР» и начал рассказывать, что Российской Федерации не существует. Как видно из опубликованных Тараскиным документов, которые он якобы предоставил в арбитражный суд, он пытался обосновать свою позицию тем, что России де-юре не существует. Тараскин нашел сторонников в разных регионах РФ, даже назначал своих «губернаторов» и «мэров», а простым «советским» гражданам, прельстившимся идеями стоматолога, пообещал, что ни кредиты, ни налоги, ни услуги ЖКХ оплачивать не нужно, потому что это другое государство. В итоге Тараскиным и некоторыми его последователями заинтересовались сотрудники ФСБ. Летом прошлого года у стоматолога-президента прошли обыски, равно как и у «главы РСФСР Свердловской области» Андрея Злоказова из Екатеринбурга и «главы МВД СССР» Петра Афанасенко из Нижнего Тагила.

Сейчас у «советской» Свердловской области другой губернатор – Светлана Горина, ее предшественник стал фигурантом уголовного дела об экстремизме по российским законам. «Когда все нарушается власть предержащими, соответственно, когда отпускают все цены, когда вы платите в офшорные зоны, когда денег не остается совершенно на территории, когда люди нищают, а другие богатеют, вам не обидно, что вы содержите эту верхушку? Мы готовы платить, но в своей стране. Чтобы деньги оставались в стране, а не на офшорных счетах», – сказала журналистам врио главы РСФСР Свердловской области.

Добавим, что ситуация в Нижнем Тагиле с неоплатой «коммуналки» гражданами, провозгласившими себя советскими, отнюдь не уникальная. Ранее «Новый День» сообщал, что этой весной на Камчатке, в Приморье и в Амурской области в организации поставщиков электроэнергии и воды стали поступать сообщения от «граждан СССР» о том, что жизнеобеспечивающие ресурсы должны быть бесплатными, а потому они не собираются платить за свет, воду и другие коммунальные услуги.

Двумя годами ранее Управление Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю сообщало о том, что два жителя Владивостока накопили долгов на 1,5 млн рублей, ссылаясь на то, что они граждане СССР, а потому не будут оплачивать коммунальные услуги, штрафы за нарушение ПДД, и так далее.

Екатеринбург, Елена Сычева

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