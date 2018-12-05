На Дальнем Востоке жители называют себя гражданами СССР и отказываются платить за свет

На Камчатке, в Приморье и в Амурской области в организации поставщиков электроэнергии стали поступать сообщения от «граждан СССР» о том, что жизнеобеспечивающие ресурсы должны быть бесплатными, а потому они не собираются платить за свет.

Странные письма от «советских граждан» поступили в ПАО «Камчатскэнерго», в ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» и в «Амурэнергосбыт». По словам представителей ресурсоснабжающих компаний, сообщения приходят от членов двух организаций – «Профсоюз «Союза СССР» и «Профсоюза рожденных в СССР».

«Граждане СССР» утверждают, что руководствуются законами Советского Союза, поэтому «власть принадлежит народу, а он против того, чтобы ему подбрасывали квитанции со счетами». Они также ссылались на то, что у данных профсоюзов есть публичный договор, они не должны платить за услуги, а также заявляли, что плата должна начисляться в советских рублях.

Кроме того, подобные письма получили в «Водоканале», в управляющих компаниях и в Фонде капитального ремонта, предают местные СМИ.

Ресурсоснабжающие компании работают с такими отказниками, как с обычными должниками: дают аргументированный ответ о том, что действуют в соответствии с законом о ЖКХ, перечисляют нормативные акты, в соответствии с которыми компания работает, и рекомендуют оплатить услуги, предупреждая о начислении пени и отключениях.

Петропавловск-Камчатский, Служба информации РИА «Новый День»

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 05.12.18

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