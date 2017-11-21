В Магадане 5-летняя девочка погибла в стиральной машинке

В Магадане по факту гибели 5-летней девочки организована доследственная проверка. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Магаданской области, сотрудники следственного отдела по городу проверка проходит в рамках статьи «причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст.109 УК РФ).

Трагедия случилась 20 ноября. По предварительным данным взрослые оставили 5-летнюю девочку дома одну на 6 часов. Вернувшись домой около 18:00, родственники обнаружили ее безжизненное тело в стиральной машине.

Следователи назначили судебно-медицинскую и дактилоскопическую экспертизы, которые позволят установить истинную причину смерти ребенка. Сотрудники следственного управления также опрашивают соседей, изучают условия жизни и воспитания несовершеннолетней. По предварительным данным, наиболее вероятной причиной смерти девочки является механическая асфиксия в замкнутом пространстве.

Следователи намерены проверить все возможные версии произошедшего, чтобы установить обстоятельства трагедии. Им предстоит выяснить, как часто и по какой причине девочка оставалась в квартире без присмотра взрослых, почему она не посещала детсад, находилась ли семья в тяжелой жизненной ситуации, надлежащим ли образом родители выполняли обязанности по воспитанию детей. Кроме того, в ходе проверки будет дана оценка работе органов опеки и попечительства по контролю за условиями жизни и воспитания несовершеннолетних в данной семье. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение.

Магадан, Иван Гридин

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