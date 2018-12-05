На Камчатке 9-летний ребенок задохнулся в стиральной машине

В городе Елизово на Камчатке в стиральной машинке обнаружено тело 9-летнего мальчика. Ребенок задохнулся. Следователи выясняют обстоятельства смерти школьника.

Мертвого сына нашла мать вечером 4 декабря, сообщили в управлении СКР по региону. Следователи осмотрели квартиру и не обнаружили следов, свидетельствующих о насильственной смерти ребенка.

По результатам судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что мальчик погиб от асфиксии в условиях замкнутого пространства. На теле ребенка обнаружены телесные повреждения, вероятно, он получил их, когда находился внутри барабана стиральной машины.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование продолжается.

Петропавловск-Камчатский, Служба информации РИА «Новый День»

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 05.12.18

Кресты имени княгини Ольги: 37 аэропортам России выбрали названия в честь великих личностей. / «Власти занижают размер бедствия». Госдума озадачилась «вечностью» проблемы обманутых дольщиков. / Госдума изменила список организаций, ипотеку в которых можно гасить маткапиталом. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»