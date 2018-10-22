В Тюмени спасли ребенка из стиральной машины (ФОТО)

В Тюмени четырехлетняя девочка застряла в барабане стиральной машины. Ребенок залез в машину с вертикальной загрузкой, но выбраться уже не смог – пришлось вызывать спасателей. Специалисты тюменской областной службы экстренного реагирования полностью разобрали механизм, чтобы достать девочку, не травмируя ее.

«Мы вынули барабан из корпуса техники, затем развинтили его. Девочка была напугана, ребята ее успокоили»,– рассказал «Новому Дню» начальник отряда Евгений Булкин. Он не смог объяснить, как ребенок застрял в машине. «Видимо, она играла, встала в барабан, потом присела, а назад – никак. Это как с лампочкой, которая в рот помещается, а вытащить ее только в травмпункте можно, – пояснил спасатель. – На моей практике, а я работаю в службе спасения в 2011 года, такое впервые».

Фото – сайт ТОСЭР

Тюмень, служба информации

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