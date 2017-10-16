Живодёр в Коми попал под следствие за зверское убийство кота стиркой в машине

В Коми возбуждено уголовного дело в отношении 37-летнего местного жителя, постиравшего кота в стиральной машине подруги и снявшего расправу на видео, сообщает региональное управление МВД РФ.

По информации ведомства, житель Ухты, находясь в пьяном виде, засунул кота своей девушки в стиральную машину, включил ее и снял гибель животного на камеру мобильного телефона. Впоследствии живодер выложил запись издевательство над котом в социальную сеть. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным). В настоящее время он отпущен под подписку о невыезде.

В полиции отметили, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в январе текущего года мужчина освободился из мест лишения свободы.

«Комсомольская правда в Сыктывкаре» уточняет, что инцидент произошел ночью 13 октября. Экзекуция над котом в стиральной машине продолжалась около получаса и некоторое время на видео были слышны истошные крики животного, пытавшегося вылезти. В результате «стирки» у кота оказались сломаны все кости. У животного не было шансов выжить.

После расправы мужчина положил кота в лоток, сделала несколько фото и выслал снимки его хозяйке. Женщина написала заявление в полицию, после чего вместе со полицейскими пришла в дом и забрала все свои вещи.

После этого чудовищного случая в интернете около 3 тыс. человек подписали петицию с требованием наказать живодера и приговорить его к реальному сроку.

Сыктывкар, служба информации РИА «Новый День»

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