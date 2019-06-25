В США кот выжил после часовой стирки в машинке

В США домашний кот пережил часовую стирку в стиральной машине. Ветеринары оценили состояние питомца как критическое.

Инцидент произошел в городе Мэйплвуд, штат Миннесота, сообщает Fox News. Хозяйка включила режим часовой стирки, не заметив, как в машинку забрался годовалый кот по кличке Феликс.

Когда женщина забирала постиранное белье, она увидела кота и тут же отвезла его в ветклинику, где сказали, что Феликс чудом остался в живых. В настоящее время он находится в кислородной камере.

По словам медиков, коту предстоит долгая реабилитация, однако он уже пошел на поправку и стал принимать пищу.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 25.06.19

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