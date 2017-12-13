Надзорные органы проверяют сообщения о появлении в России пластикового риса

Жители Дальнего Востока опубликовали в социальных сетях сообщения о появлении в продаже риса, который при варке дымится и пахнет пластиком. При этом очевидцы утверждают, что на упаковке в качестве места производства указана Россия. Роспотребнадзор организовал проверку. Власти Приморья постановили изъять подозрительный рис из торговых сетей.

Странный продукт под видом обычного риса появился в магазинах города Дальногорска. Покупатель выложил на YouTube ролик, в котором показал, как рис при промывке водой теряет форму и превращается в несъедобное месиво. Другой житель Приморья попытался приготовить из «риса» плов, в результате зерна начали дымиться и плавиться, появился характерный запах жженого пластика.

По данному факту организовал проверку Роспотребнадзор. «Управлениями Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, где были зафиксированы подобные сообщения, проводятся контрольно-надзорные мероприятия в отношении предприятий торговли и производства пищевых продуктов, на которые ссылаются в роликах, в части оценки сопроводительных документов, качества и безопасности данного продукта и сведений, вынесенных на маркировку продукции», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, провести расследование и изъять подозрительный рис из торговых сетей поручил вице-губернатор Приморского края Александр Костенко. «Экспертиза не выявила несоответствие данного риса ГОСТу. Однако на товар отсутствует корректная документация», – заявила начальник отдела надзора по гигиене питания краевого управления Роспотребнадзора Галина Лаухина.

На упаковках данного риса написано, что расфасован он в Черниговском районе Приморского края. Однако по указанному адресу специалисты Роспотребнадзора фасовочных цехов не обнаружили.

Владивосток, Зоя Осколкова

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