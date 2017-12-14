Две тысячи строителей космодрома Восточный лишатся работы

Бывший «Дальспецстрой» к лету 2018 года сократит две тысячи сотрудников. Главное военно-строительное управление №6, которое было занято на строительство объектов космодрома Восточный, находится в сложном экономическом положении.

По словам гендиректора предприятия Андрея Назарова, в текущем году ГВСУ уже сократило численность персонала в два раза. В штате осталось около трех тысяч человек. Однако в ближайшие полгода компания намерена уволить еще две тысячи работников, передает «Интерфакс».

До конца года предприятие должно погасить долги по зарплатам. Назаров уточнил, что в месяц компания выплачивает порядка 100 млн рублей сотрудникам, в том числе 45 млн рублей тем, кто работает на возведении объектов Восточного.

Ранее у ГВСУ уже были проблемы с невыплатой заработной платы сотрудникам. Так месяц назад шестеро строителей космодрома объявляли голодовку. По данным на октябрь, компания задолжала работникам около 270 млн рублей. После жалоб надзорные органы возбуждено10 дел об административном нарушении.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 14.12.17

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