В Москве найдено тело главы бывшего генподрядчика Восточного

Экс-глава «Дальспецстроя» Дмитрий Савин найден мертвым в Москве. По предварительным данным, он покончил с собой. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.

По факту смерти мужчины во дворе частного дома в московском районе Жулебино проводится доследственная проверка. Однако имя покойного не сообщается в интересах следствия.

Тем временем, источники в правоохранительных органах сообщили РБК, что погибший – Дмитрий Савин, который ранее возглавлял компанию «Дальспецстрой». Предприятие было генеральным подрядчиком строительства космодрома Восточный. По данным издания, мужчина погиб от огнестрельного ранения. Рядом с телом полицейские нашли оружие, зарегистрированное на Савина.

Напомним, строительство космодрома Восточный сопровождалось рядом громких коррупционных уголовных дел. Так, судом был арестован руководитель одного из подрядчиков, работавших на Восточном, он был обвинен в получении взятки в 1 млн рублей. Обвинения в различных хищениях и злоупотреблениях также были обвинены выдвинуты главе «Дальспецстроя» Юрию Хризману, его сыну Михаилу, а также главному бухгалтеру предприятия Владимиру Ашихмину и экс-спикеру Хабаровской краевой думы Виктору Чудову.

В начале 2018 года ЦЭНКИ обнаружил новое хищение при строительстве космодрома Восточный, нарушение зафиксировала служба безопасности центра. По данным источника РИА «Новости» в правоохранительных органах, речь идет о сумме в 7,6 млн рублей.

20 ноября официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной заявил, что по нарушениям при строительстве космодрома Восточный с 2014 года возбуждено более 140 уголовных дел. По его словам, ущерб оценивается в 10 млрд рублей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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