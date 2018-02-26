Подрядчикам космодрома Восточный дали 19 лет на двоих за миллиардные хищения

Дальневосточный окружной военный суд вынес приговор по делу о хищениях более 5 миллиардов рублей при строительстве космодрома Восточный.

Экс-глава «Дальспецстроя» Юрий Хризман и бывший главный бухгалтер этого предприятия Владимир Ашихмин признаны виновным в злоупотреблении полномочиями и растрате в особо крупной размере. Хризман получил 12 лет тюрьмы, Ашихмин – 7 лет заключения.

Еще два фигуранта дела, бывший председатель Хабаровской краевой думы Виктор Чудов и сын экс-главы «Дальспецстроя» Михаил Хризман, приговорены к шести и пяти с половиной годам колонии соответственно.

Суд постановил взыскать с осужденных в пользу «Роскосмоса» в качестве компенсации ущерба 5,16 миллиарда рублей.

Адвокаты осужденных уже заявили, что будут обжаловать приговор.

Напомним, Юрий Хризман был задержан и арестован в октябре 2014 года. Позже были взяты под стражу его подельники. Согласно материалам следствия, в 2007-2008 годах Юрий Хризман и Владимир Ашихмин при использовании авансов по 11 госконтрактам потратили на цели, не связанные со строительством космодрома, 5,2 млрд рублей.

Кроме того, следствием установлено, что Юрий Хризман, его сын Михаил Хризман и Виктор Чудов похитили денежные средства предприятия в сумме 105,9 млн рублей путем растраты при закупке строительных материалов и автомобильных шин для нужд предприятия по явно завышенным ценам через подконтрольные им фирмы, говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Отметим, что гособвинение просило для бывшего главы «Дальспецстроя» 14 лет лишения свободы, для его сына и Виктора Чудова – по 6 лет, а для главного бухгалтера – 7 лет заключения.

Хабаровск, служба информации РИА «Новый День»

Хабаровск. Другие новости 22.02.18

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