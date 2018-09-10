Под стартовым комплексом космодрома Восточный обнаружили пустоты

В грунте под стартовым комплексом ракеты-носителя «Союз-2» на космодроме Восточный нашли пустоты. На их ликвидацию будет выделено 4,6 млн рублей. Заявку на выполнение соответствующих работ корпорация «Роскосмос» разместила на портале госзакупок.

В заявке указано, что пустоты были обнаружены под железобетонным основанием спецпути мобильной башни обслуживания сооружения первого стартового комплекса ракеты-носителя «Союз-2». Заказчиком работ обозначено структурное подразделение «Роскосмоса» – Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, а выполнением подряда займется компания «Адонис» из Благовещенска, контракт на работы был подписан 5 сентября.

Космодром Восточный должен стать первым национальным космодромом гражданского назначения и обеспечить независимый доступ России в космос. Ранее на территории страны находился только военный космодром Плесецк.

Изначально космодром Восточный предполагалось использовать только для запусков гражданских аппаратов, но в 2017 году глава «Роскосмоса» заявил о планах по совместному использованию Восточного с Министерством обороны России, отмечает РИА «Новости». Строительство космодрома началось в 2012 году в Амурской области в районе города Циолковский в соответствии с указом президента России Владимира Путина.

Постройка первого стартового комплекса Восточного завершилось в 2016 году. Первый пуск состоялся 28 апреля 2016 года, когда ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома с тремя спутниками.

Строительство космодрома сопровождалось рядом громких коррупционных уголовных дел. Так, судом был арестован руководитель одного из подрядчиков, работавших на Восточном, он был обвинен в получении взятки в 1 млн рублей. Как писал «Новый День», обвинения в различных хищениях и злоупотреблениях также были обвинены выдвинуты главе «Дальспецстроя» Юрию Хризману, его сыну Михаилу, а также главному бухгалтеру предприятия Владимиру Ашихмину и экс-спикеру Хабаровской краевой думы Виктору Чудову.

В начале года Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) обнаружил новое хищение при строительстве космодрома Восточный, нарушение зафиксировала служба безопасности центра. По данным источника РИА «Новости» в правоохранительных органах, речь идет о сумме в 7,6 млн рублей.

Благовещенск, Иван Гридин

Благовещенск. Другие новости 09.09.18

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