Эксперты назвали причину образования пустот под космодромом Восточный

Заливка бетонного основания стартового стола на космодроме Восточный была выполнена с браком. Это выяснилось в ходе проверки, сообщили в пресс-службе ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ). Некачественную заливку бетона произвел прежний подрядчик – Спецстрой России. У ЦЭНКИ есть и ряд других претензий к работе этой компании.

Обнаруженный брак, по мнению экспертов, не имеет критического характера и будет устранен собственными силами госкорпорации «Роскосмос» до 5 октября текущего года. В ЦЭНКИ уточнили, что гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин дал «жесткое указание» усилить контроль при строительстве стартового комплекса для ракеты «Ангара» с привлечением специалистов Минстроя России. Кроме того, «Роскосмос» и специалисты отрасли будут проводить параллельные проверки и контроль объектов космодрома.

По словам доктора геолого-минералогических наук, профессора РУДН Александра Хаустова, пустоты под основанием стартового комплекса космодрома могли возникнуть из-за недостаточно тщательно проведенных инженерно-геологических изысканий. «Необходимо посмотреть на те инженерно-геологические изыскания, которые проводились при строительстве. И, если сейчас есть это проседание, значит, изыскания не были достаточно тщательно проведены. Во-первых, не исключены ошибки проектировщиков. Вероятно, сыграла роль недостаточность расчетов статических и динамических нагрузок. Следовало исследовать грунты, проверять их сжимаемость и уплотнение. Во-вторых, дело может быть в естественном явлении карста, происходит вымывание оснований грунтовыми водами», – приводит слова Хаустова РБК.

Эксперт также указал, что это не первый случай с объектами космической промышленности, когда действующие строительные нормы и правила не отвечают требованиям. «Космодром – это большой объект, и строители могут иногда экономить на изысканиях. Ликвидировать такие пустоты достаточно легко: бурится скважина к пустоте, туда вводится жидкий цемент, образуется плюм, который держит провалы. Страшного ничего нет, это устраняется в течение нескольких суток. При этом фундамент становится крепче, чем естественные грунты, и позволяет выдерживать тяжелейшие нагрузки», – рассказал он.

Как писал «Новый День», об обнаружении пустот под основанием стартового комплекса для ракет-носителей «Союз-2» стало известно после публикации документов «Роскосмоса» на сайте госзакупок. Корпорация 5 сентября заключила договор с подрядчиком для их устранения, контрагентом стала компания «Адонис». Восточный был введен в эксплуатацию в 2016 году, первый пуск прошел 28 апреля. На сегодняшний день с космодрома было запущено три ракеты.

Благовещенск, Иван Гридин

Благовещенск. Другие новости 10.09.18

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