Критические дефекты: на космодроме Восточный нашли серьезный брак

Несколько дефектов обнаружено на стартовом столе ракет-носителей «Союз-2» на космодроме Восточный в Амурской области, следует из договора подряда, опубликованного 23 ноября текущего года на сайте госзакупок. Два из них – критические, говорится в документе.

Заявка, размещенная ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ФГУП «ЦЭНКИ»), предполагает разработку технических решений, корректировку рабочей и сметной документации (не связанных с ошибками проектирования), замену проектного оборудования и материалов по объекту: «Космодром «Восточный». Строительство стартового комплекса ракет-носителей «Союз-2» площадка 1С».

В прилагаемой документации перечислены выявленные дефекты на данном стартовом сооружении, один из них обозначен как критический. В ней, в частности, указывается, что «деформационный шов фундаментной плиты блоков А Б… выполнен не по проекту. Дефект критический». Также на стартовом столе обнаружены протечки через швы бетонирования и предположительно через отверстия крепления опалубки.

Кроме того, обнаружен брак в резервуарах-накопителях дождевых сточных вод. В частности, один из найденных дефектов в резервуаре-накопителе заявлен как критический – речь идет о неправильно расположенном рабочем шве бетонирования стены.

Помимо этого, выявлены дефекты в центральном распределительном пункте, где для скрепления арматурных стержней применена ванная сварка вместо муфтового соединения. Также с нарушениями построена стена этого объекта.

Стоимость контракта на устранение всех найденных дефектов составляет 4,9 млн рублей. Подрядчику – АО «31 Государственный проектный институт специального строительства» – все работы нужно провести за один месяц, говорится в документе.

В Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос) подтвердили наличие замечаний к стартовому столу на космодроме Восточный. Однако, как уверяет ведомство, они уже устранены. По его данным, претензия в связи с деформационным швом была устранена еще 25 октября. «На данный момент замечаний для организации штатных работ на пусковом столе нет», – заверили в ЦЭНКИ (цитата по РИА «Новости»).

Напомним, в сентябре стало известно об обнаружении пустот под основанием стартового комплекса для ракет-носителей «Союз-2» на космодроме Восточный. Из документов «Роскосмоса» на сайте госзакупок следовало, что корпорация 5 сентября заключила договор с подрядчиком для их устранения, контрагентом стала компания «Адонис». Сумма контракта на исправление этих дефектов составила 4,6 млн рублей.

Восточный был введен в эксплуатацию в 2016 году, первый пуск прошел 28 апреля, когда ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома с тремя спутниками. На сегодняшний день с космодрома было запущено три ракеты.

Строительство космодрома сопровождалось рядом громких коррупционных уголовных дел. Так, судом был арестован руководитель одного из подрядчиков, работавших на Восточном, он был обвинен в получении взятки в 1 млн рублей. Обвинения в различных хищениях и злоупотреблениях также были обвинены выдвинуты главе «Дальспецстроя» Юрию Хризману, его сыну Михаилу, а также главному бухгалтеру предприятия Владимиру Ашихмину и экс-спикеру Хабаровской краевой думы Виктору Чудову.

В начале 2018 года ЦЭНКИ обнаружил новое хищение при строительстве космодрома Восточный, нарушение зафиксировала служба безопасности центра. По данным источника РИА «Новости» в правоохранительных органах, речь идет о сумме в 7,6 млн рублей.

20 ноября официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной заявил, что по нарушениям при строительстве космодрома Восточный с 2014 года возбуждено более 140 уголовных дел. По его словам, ущерб оценивается в 10 млрд рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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