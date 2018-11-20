Нарушения при строительстве космодрома Восточный повлекли ущерб в 10 млрд рублей

Генеральная прокуратура оценила ущерб, который повлекли нарушения, допущенные при строительстве космодрома Восточный. Строители пренебрегали техническими регламентами, что могло стать причиной аварий во время пусков.

По словам представителя Генпрокуратуры Александра Куренного, при постройке космодрома Восточный с 2014 года выявлено 17 тысяч различных нарушений закона, более 1000 человек привлечены к ответственности, в том числе должностные лица. «Прокуратура осуществила свыше 14 тысяч мер прокурорского реагирования, в том числе направлялись иски в суд», – сказал Куренной в интервью на интернет-канале «Эфир».

Общий ущерб от действий недобросовестных строителей оценивается в 10 млрд рублей. Возбуждено более 140 уголовных дел. В основном речь идет о затягивании сроков строительства и многомиллиардных хищениях бюджетных средств. «И вопиющая история, когда не соблюдались даже строительные нормы и правила – были проблемы с пусковым стволом, когда бетон не соответствовал качеству, что могло провоцировать аварии», – добавил Куренной.

Прокуратура рассчитывает вернуть в бюджет хотя бы часть денег. В 2018 году сотрудники ведомства нашли 78 нарушений, привлекли к административной ответственности 14 компаний и должностных лиц. «Общий ущерб от этих нарушений составил 23,6 млн рублей, удалось вернуть 23,4 млн рублей», – сказал Куренной.

Возведение космодрома Восточный началось в 2012 году. Первый пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с новой площадки с тремя спутниками успешно произвели 28 апреля 2016 года. Однако строительство космодрома сопровождалось рядом уголовных дел. В частности, компанию «Спецстрой», которая возводила первую очередь Восточного, ликвидировали на фоне сообщений о коррупции и неэффективном расходовании средств.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.11.18

Самолёт авиакомпании «Ямал» вернулся в аэропорт Салехарда из-за ЧП. / В Крыму приезжий рецидивист не угадал с выбором жертвы. / Оползень обрушился на поезд в Каталонии: десятки раненых, один погибший (ФОТО). Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»