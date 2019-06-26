Строитель Восточного получил условный срок за хищения сотен миллионов рублей

Бывший директор компании, строившей космодром Восточный, Виктор Гребнев, обвиняемый в хищениях сотен миллионов рублей, приговорен к условному сроку и штрафу в 200 тысяч рублей.

Гребнев возглавлял ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» (ТМК). В период с 2012 до осени 2014 года он заключал заведомо невыгодные для компании договоры поручительства, похитив таким способом более 288 млн рублей. Кроме того, некоторые соглашения, подписанные Гребневым, стали причиной ущерба ТМК в размере более 130 млн рублей. Помимо этого, действия бизнесмена стали причиной задолженности в 96 млн рублей перед приморскими строителями космодрома Восточный.

Уссурийский районный суд Приморского края назначил обвиняемому пять лет лишения свободы условно и 200 тысяч рублей штрафа за присвоение или растрату в особо крупном размере, а также преднамеренное банкротство, передает РИА «Новости». «Судья отказала во всех заявленных гражданских исках. Решение об обжаловании приговора будет принимать Гребнев», – отметил адвокат Игорь Поляков.

Гребнев не единственный фигурант дела ТМК, ранее другой экс-гендиректор компании Игорь Нестеренко были осужден на три года колонии за хищение 104,5 млн рублей. Экс-председатель совета директоров ТМК Сергей Юдин приговорен к трем годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 25.06.19

Госдума решила исправить «досадную кривизну» с запретом свастики. / Дождались: пособия на детей от полутора до трех лет будут увеличены. / «Вы что, уже обеспечили всех граждан РФ детсадами и школами?» В Госдуме поспорили об упрощенном гражданстве. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»