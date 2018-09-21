Владелец подрядчика «Роскосмоса» с допуском к гостайне украл сотни миллионов и сбежал в США

Следственный комитет России объявил в международный розыск владельца строительной компании – крупного подрядчика «Роскосмоса» Сергея Сластихина. Он подозревается в мошенничестве на сотни миллионов рублей. При этом у фирмы был доступ к сведениям, содержащим государственную тайну.

Владелец ООО «Инженерные системы» Сергей Сластихин является фигурантом нескольких уголовных дел, в том числе мошенничество в особо крупном размере (статья 159 ч. 4 УК), передает РБК со ссылкой на свои источники. Басманный суд Москвы 20 сентября заочно арестовал Сластихина.

По данным СКР, бизнесмен находится за пределами России, в настоящее время скрывается в США.

Компания «Инженерные системы» находится в состоянии банкротства. Стройфирма занималась реконструкцией и техническим перевооружением объектов аэродрома Крайний (космодром Байконур), механического цеха филиала ЦЭНКИ – Конструкторского бюро транспортно-химического машиностроения (КБ ТХМ), а также вела работы по реконструкции административных зданий ФГУП «Центр «Звездный» «Роскосмоса».

Кроме того, ФСБ выдала лицензию на допуск ООО «Инженерные системы» к работе со сведениями, содержащими государственную тайну, у компании также имеются лицензии «Роскосмоса» для работы в космической отрасли.

Сластихин был объявлен в международный розыск 11 сентября. Его адвокат выступал против заочного ареста своего подзащитного. Позже он заявил, что не может связаться со Сластихиным.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.09.18

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