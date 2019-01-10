Подрядчика космодрома Восточный арестовали за хищение 26 млн рублей

Антон Новиков, генеральный директор компании «Лео Телеком», выполнявшей подрядные работы на космодроме Восточный, арестован на два месяца решением Благовещенского городского суда по обвинению в мошенничестве.

Как следует из материалов дела, с августа по декабрь 2017 года Новиков, «используя свое служебное положение, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, завладел принадлежащими ФГУП «ЦЭНКИ» денежными средствами в сумме 25 869 780 рублей».

При этом обвиняемый был задержан в международном аэропорту Шереметьево при попытке выезда во Вьетнам. «Указанные обстоятельства в своей совокупности дают суду достаточные основания считать, что, находясь на свободе Новиков А. С., может скрыться от следствия», – сообщили в пресс-службе суда.

Более того, судья пришел к выводу, что бизнесмен, находясь на свободе, может оказать давление на свидетелей по делу, а также, «имея доступ к документам и предметам, имеющим доказательственное значение для уголовного дела, может их уничтожить, либо скрыть их от следствия, а также внести в документы существенные изменения».

Новикова обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание за подобное деяние – лишение свободы сроком до 10 лет.

Напомним, ранее несколько фигурантов расследования о хищении 1,3 млрд рублей, выделенных на строительство космодрома Восточный, были приговорены к заключению сроком от четырех до восьми лет.

Благовещенск, Служба информации РИА «Новый День»

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