В Крыму арестовали второго подряд главу предприятия «Росатома»

Сотрудники спецслужбы задержали гендиректора НПК «Дедал» в одном из ресторанов Симферополя в момент передачи взятки. Ранее сообщалось об аресте еще одного гендиректора той же компании

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали гендиректора НПК «Дедал» – одного из предприятий «Росатома», разработчика охранных систем. В пресс-службе ФСБ сообщили, что спецоперация была проведена после получения информации о намерении гендиректора и его подчиненного предложить одному из сотрудников пограничного управления ФСБ по Крыму крупную взятку за содействие в приемке выполненных работ по установке и введению в эксплуатацию технических средств охраны государственной границы.

«Операция по задержанию взяткодателей проводилась сотрудниками подразделений собственной безопасности ФСБ России во взаимодействии со следователями Главного следственного управления СК России по Республике Крым. Фигурантов, граждан Российской Федерации, уроженцев Краснодарского края, задержали в момент передачи первой части взятки в сумме 2,5 млн рублей в одном из ресторанов Симферополя», – приводит РБК слова представителя спецслужбы.

В ведомстве отметили, что задержанный гендиректор «Дедала» был арестован решением Киевского районного суда Симферополя 27 апреля 2018 года. До сегодняшнего дня о его задержании и аресте не сообщалось. Имя арестанта не разглашается, однако из сообщений пресс-службы «Дедала» следует, что 24 апреля гендиректором НПК являлся Игорь Сушков.

Сушков возглавил НПК «Дедал» после отстранения предыдущего гендиректора Сергея Федяева, который, по данным «Коммерсанта», оказался под следствием из-за выявленных в компании серьезных финансовых нарушений и по обвинению в хищении средств, выделенных на обеспечение безопасности космодрома Восточный.

По данным спецслужбы, двум задержанным по новому делу сотрудникам «Дедала», а также их пособнику, задержание которого было проведено в конце сентября 2018 года, грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

Симферополь, Иван Гридин

Симферополь. Другие новости 19.11.18

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