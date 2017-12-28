Подрядчик космодрома Восточный арестован за взятку в 1 млн рублей

В Амурской области обвинение в получении взятки в крупном размере (п.«в» ч.5 ст.209 УК РФ) предъявлено бывшему главному инженеру подрядной организации, выполнявшей работы на космодроме Восточный.

Как сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР, обвиняемый, обладая полномочиями по подписанию первичных учетных документов, с июля по сентябрь 2015 года получил взятку от руководителя одного из предприятий-подрядчиков, которое построило один из объектов на космодроме. Беспрепятственное подписание актов выполненных работ обошлось застройщику в 1 млн рублей.

26 декабря подозреваемый был задержан в Москве, после чего доставлен в Благовещенск, где ему предъявлено обвинение во взяточничестве. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативное сопровождение расследования уголовного дела обеспечивают сотрудники управления ФСБ России по Амурской области. Расследование уголовного дела продолжается.

Благовещенск, Иван Гридин

Благовещенск. Другие новости 27.12.17

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