Россия создает на Дальнем Востоке новую армию

На Дальнем Востоке решили объединить морскую авиацию и силы противовоздушной обороны ПВО Тихоокеанского флота в единую новую армию. Перед ней будут стоять задачи по контролю за территорией Камчатки, Чукотку и Арктики, пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны. По данным издания, это произойдет уже в 2018 году.

В состав новой армии войдут авиационные части, зенитные ракетные и радиотехнические войска. Позже в зону ответственности оперативного подразделения войдут Сахалин, Курилы, а также акватория Японского и Охотского морей. Одновременно с формированием новой армии ведомство намерено изменить структуру авиационных сил. В частности, речь идет о создании полков и дивизий вместо появившихся после реформы 2008 года авиабаз. В состав смешанных авиаполков вместе с эскадрильями противолодочных и транспортных самолетов, истребителей, разведчиков и ракетоносцев войдут подразделения беспилотников.

Основой группировки станут дислоцированный в Елизово под Петропавловском-Камчатским 317-й смешанный авиационный полк и базирующаяся в том же месте 53-я дивизия ПВО. Новая армия будет отслеживать угрозы и противостоять внезапному воздушному нападению. Военный эксперт Алексей Леонков считает, что формирование такой армии оправдано и своевременно, поскольку в тихоокеанском регионе повысились угроза со стороны КНДР и военная активность США из-за угроз со стороны Пхеньяна.

«В районе Чукотки и Камчатки мы непосредственно граничим с Аляской, где построены крупные авиационные и морские базы США. В Тихом океане у Соединенных Штатов шесть авианосцев. Сосредоточение под единым командованием разведывательных и ударных возможностей морской авиации и сил противовоздушной обороны – существенный сдерживающий фактор для любых агрессивных поползновений», – пояснил он.

Москва, Иван Гридин

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