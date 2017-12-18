Посетителей цирка во Владивостоке удивили растолстевшие львицы

Вокруг выступления львиц в цирке Владивостока разгорелась жаркая дискуссия. Посетители мероприятия отметили, что хищницы имеют лишний вес. Однако дрессировщик считает, что его подопечные в хорошей форме.

Фото толстых львиц опубликовали местные СМИ. Зоозащитники были возмущены лишним весом животных, львиц явно перекармливают, что может сказаться на здоровье хищников.

В свою очередь дрессировщик Виталий Смолянец заявил, что полненькие львицы вовсе не повод для грусти. Просто животные уже в возрасте, они рожали, а потому набрали лишний вес. «Мы следим за их здоровьем. Они прекрасно себя чувствуют. В чем ожирение – не вижу. В природе львы живут семь-девять лет, у меня – до 16 лет. Может, с возрастом поправляются, но им это не мешает двигаться, работать», – цитирует дрессировщика РИА «Новости».

Смолянец отметил, что питание львов строго определено. Они едят ближе к вечеру и употребляют около 6 кг мяса в день.

Напомним, в феврале в соцсети попали фотографии разжиревших амурских тигров из зоопарка Харбина. Животные выглядят не как опасные хищники, а как толстый кот из мультфильма про попугая Кешу. В зоопарке заявили, что животные всегда толстеют зимой, чтобы защититься от холода, а весной сбрасывают лишний вес. Однако президент международной организации по защите животных Born Free Foundation Уилл Траверс категорически не согласен с этими утверждениями. По его словам, очевидно, что тигры страдают ожирением, и «это не смешно и вовсе не мило». Животные, подчеркнул он, нуждаются в адекватном уходе и питании.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 18.12.17

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