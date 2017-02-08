В зоопарке Харбина амурских тигров раскормили, как кота из мультика про попугая Кешу (ФОТО)

Публикации за 08.02.17

В соцсети попали фотографии разжиревших амурских тигров из зоопарка Харбина. Животные выглядят не как опасные хищники, а как толстый кот из мультфильма про попугая Кешу с его знаменитой фразой «Гаити, Гаити – нас и здесь неплохо кормят!».

В комментариях пользователи веселятся, предполагая, что тигров на новый год накормили «оливьешечкой с майонезиком», что только такой тигр поможет «сдать зачет по физре», что именно такой тигр «твое тотемное животное», что «во всем виновато ГМО» или что к тиграм в гости «приехала бабушка». Впрочем, есть и сочувственные комментарии, где растолстевших тигров жалеют и ругают сотрудников зоопарка, которые неправильно кормят хищников.

Ну очень толстый тигр (фото – паблик 35mm «ВКонтакте»)

В зоопарке заявили, что животные всегда толстеют зимой, чтобы защититься от холода, а весной сбрасывают лишний вес. Однако президент международной организации по защите животных Born Free Foundation Уилл Траверс категорически не согласен с этими утверждениями. По его словам, очевидно что тигры страдают ожирением, и «это не смешно и вовсе не мило». Животные, подчеркнул он, нуждаются в адекватном уходе и питании.

И ему все лень... (фото – паблик 35mm «ВКонтакте»)

Уже и демотиваторов насочиняли (фото – паблик «Намалевич» «ВКонтакте»)

Владивосток, Зоя Березина

Владивосток. Другие новости 08.02.17

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