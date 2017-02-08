NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Дальний Восток

■■■■■■■■■

Публикации за 08.02.17

В зоопарке Харбина амурских тигров раскормили, как кота из мультика про попугая Кешу (ФОТО)
кадр из мультфильма «Про попугая Кешу»

В зоопарке Харбина амурских тигров раскормили, как кота из мультика про попугая Кешу (ФОТО)

В соцсети попали фотографии разжиревших амурских тигров из зоопарка Харбина. Животные выглядят не как опасные хищники, а как толстый кот из мультфильма про попугая Кешу с его знаменитой фразой «Гаити, Гаити – нас и здесь неплохо кормят!».

В комментариях пользователи веселятся, предполагая, что тигров на новый год накормили «оливьешечкой с майонезиком», что только такой тигр поможет «сдать зачет по физре», что именно такой тигр «твое тотемное животное», что «во всем виновато ГМО» или что к тиграм в гости «приехала бабушка». Впрочем, есть и сочувственные комментарии, где растолстевших тигров жалеют и ругают сотрудников зоопарка, которые неправильно кормят хищников.

Новый День: В зоопарке Харбина амурских тигров раскормили, как кота из мультика про попугая Кешу (ФОТО)

Ну очень толстый тигр (фото – паблик 35mm «ВКонтакте»)

В зоопарке заявили, что животные всегда толстеют зимой, чтобы защититься от холода, а весной сбрасывают лишний вес. Однако президент международной организации по защите животных Born Free Foundation Уилл Траверс категорически не согласен с этими утверждениями. По его словам, очевидно что тигры страдают ожирением, и «это не смешно и вовсе не мило». Животные, подчеркнул он, нуждаются в адекватном уходе и питании.

Новый День: В зоопарке Харбина амурских тигров раскормили, как кота из мультика про попугая Кешу (ФОТО)

И ему все лень... (фото – паблик 35mm «ВКонтакте»)

Новый День: В зоопарке Харбина амурских тигров раскормили, как кота из мультика про попугая Кешу (ФОТО)

Уже и демотиваторов насочиняли (фото – паблик «Намалевич» «ВКонтакте»)

Владивосток, Зоя Березина

Владивосток. Другие новости 08.02.17

Эк, куда занесло: крымчанин попался на браконьерстве у берегов Камчатки. / Долги по зарплате в Приморье почти достигли 800 млн рублей. Среди главных должников – три крупных предприятия. / Дело Хорошавина и его коллег отправили в суд. Заместитель генпрокурора утвердил обвинительное заключение.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter