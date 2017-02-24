«Мы тоже умеем бегать»: самым толстым тиграм в мире удалось поймать... дрон (ВИДЕО) / Беспилотник сильно пострадал от звериных зубов

Публикации за 24.02.17

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Разжиревшие амурские тигры из зоопарка китайского Харбина успешно поохотились на беспилотники. Полосатые хищники, не смотря на лишний вес, без труда сбили летевший над зверинцем дрон. Видео с тигриной охотой в зоопарке опубликовал китайский телеканал CCTV+пой.

Напомним, что 8 февраля в соцсети попали фото толстых амурских тигров из зоопарка Харбина. На снимках животные выглядят не как опасные хищники, а как толстый кот из мультфильма про попугая Кешу с его знаменитой фразой «Гаити, Гаити – нас и здесь неплохо кормят!». Многие пользователи опубликовали сочувственные комментарии, где растолстевших тигров жалеют и ругают сотрудников зоопарка, которые неправильно кормят хищников. Представители зверинца в ответ заявили, что животные всегда толстеют зимой, чтобы защититься от холода, а весной сбрасывают лишний вес.

Владивосток, Ольга Панфилова

Владивосток. Другие новости 24.02.17

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