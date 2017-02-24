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Публикации за 24.02.17

«Мы тоже умеем бегать»: самым толстым тиграм в мире удалось поймать... дрон (ВИДЕО) / Беспилотник сильно пострадал от звериных зубов
фото – паблик 35mm «ВКонтакте»

«Мы тоже умеем бегать»: самым толстым тиграм в мире удалось поймать... дрон (ВИДЕО) Беспилотник сильно пострадал от звериных зубов

Разжиревшие амурские тигры из зоопарка китайского Харбина успешно поохотились на беспилотники. Полосатые хищники, не смотря на лишний вес, без труда сбили летевший над зверинцем дрон. Видео с тигриной охотой в зоопарке опубликовал китайский телеканал CCTV+пой.

Напомним, что 8 февраля в соцсети попали фото толстых амурских тигров из зоопарка Харбина. На снимках животные выглядят не как опасные хищники, а как толстый кот из мультфильма про попугая Кешу с его знаменитой фразой «Гаити, Гаити – нас и здесь неплохо кормят!». Многие пользователи опубликовали сочувственные комментарии, где растолстевших тигров жалеют и ругают сотрудников зоопарка, которые неправильно кормят хищников. Представители зверинца в ответ заявили, что животные всегда толстеют зимой, чтобы защититься от холода, а весной сбрасывают лишний вес.

Владивосток, Ольга Панфилова

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