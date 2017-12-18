В сахалинском городе более 100 человек подхватили кишечный вирус

На Сахалине в городе Макаров произошло массовое отравление людей. Вирусная кишечная инфекция была выявлена более чем у 100 местных жителей, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора. «Восемь – госпитализированы. Закрыты все общеобразовательные и другие детские учреждения, спортшколы и секции. Установлено, что это вирусная инфекция, возбудитель – норовирус», – цитирует РИА Новости представителя ведомства.

По предварительным данным, источником являются сырая некипячёная вода и привозные фрукты. Организовано санитарно-эпидемиологическое расследование. Специалисты проводят дезинфекцию водопровода за счет гиперхлорирования воды, медики обследуют людей, контактировавших с заболевшими, а также сотрудников водоканала и пищеблоков.

«Специалисты рекомендуют использовать только кипячёную и бутилированную воду, соблюдать меры личной гигиены, мыть руки, не вступать в контакт с больными», – подчеркнул представитель регионального Роспотребнадзора.

В ведомстве также отметили, на территории Сахалинской области продолжает сохраняться нестабильная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми кишечными инфекциями. За прошедшую неделю зарегистрирован 231 случай острых кишечных инфекций, в т.ч. среди детей до 17 лет – 193 случая (83,5 %). Показатель заболеваемости ОКИ составил 47,4 на 100 тыс. населения, что выше уровня заболеваемости предыдущей недели на 79,1%. Превышен среднеобластной показатель заболеваемости острыми кишечными инфекциями на территории Южно-Сахалинска (86,2).

Южно-Сахалинск, Иван Гридин

Южно-Сахалинск. Другие новости 18.12.17

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