Норовирус на круизных лайнерах США подхватили более 540 человек

Роспотребнадзор выступил с предупреждением, что на борту двух крупнейших морских лайнеров, принадлежащих американской компании Royal Carribian произошли вспышки острой кишечной инфекции, вызванные, предположительно, норовирусами.

Всего заболело более 540 человек. На одном из лайнеров – «Ovation of the Sea» – во время рейса из Сингапура в Сидней с 23 ноября по 7 декабря, по данным NBC News, было зарегистрировано 209 больных. У них были симптомы острого гастроэнтерита. На другом лайнере – «The Independence of Seas» заболело 332 пассажира. Судно выполняло рейс из Майами во Флориду с 11 по 16 декабря.

По мнению специалистов Центра контроля и профилактики заболеваний США (CDC), причиной вспышки могли быть норовирусы. Дополнительными причинами могли послужить загрязнение воды, продуктов или инфицированные команды кораблей.

Принимая во внимание высокую устойчивость норовирусов во внешней среде, оба корабля, по словам руководства компании, пройдут специальную санитарную обработку, а команда – соответствующее медицинское обследование. CDC намерен провести изучение обоих инцидентов, однако расследование вспышек на судах, которые не заходят в порты США (например, «Ovation of the Sea») не входит в юрисдикцию CDC.

Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

Напомним, 18 декабря стало известно, что на Сахалине в городе Макаров произошло массовое отравление людей. Вирусная кишечная инфекция была выявлена более чем у 100 местных жителей, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора. «Восемь – госпитализированы. Закрыты все общеобразовательные и другие детские учреждения, спортшколы и секции. Установлено, что это вирусная инфекция, возбудитель – норовирус», – сообщили в ведомстве.

Вашингтон, Иван Гридин

