В 17 штатах США буйствует невосприимчивая к антибиотикам опасная бактерия

Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке опасной кишечной инфекции – кампилобактериоза – в 17-ти штатах США. «По информации Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC), в 17-ти штатах США регистрируется вспышка кампилобактериоза. На указанную дату зарегистрировано 97 случаев заболевания, 22 человека (24%) госпитализировано», – сообщили в ведомстве.

Установлено, что первые люди заболели 17 – 23 октября. Лабораторные и эпидемиологические данные свидетельствуют, что за неделю до заболевания 98% пациентов имели контакт с щенками, которые продаются через сеть магазинов Petland. Лабораторные исследования указали на высокую идентичность возбудителей у щенков и людей.

Опасность данной инфекции заключается в том, что выделенный у пациентов штамм возбудителя обладает высокой устойчивостью к нескольким антибиотикам, обычно назначаемым в первую очередь при лечении кампилобактериоза (азитромицин, ципрофлоксацин, клиндомицин, эритромицин, тетрациклин и другие).

CDC и ветеринарная служба Министерства сельского хозяйства США продолжат изучение данной вспышки. Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

Кампилобактериозы – группа зоонозных бактериальных инфекций, вызываемых бактериями, принадлежащими к роду Campylobacter. У человека протекают преимущественно как острые кишечные инфекционные заболевания и характеризуются поражением желудочно-кишечного тракта, с тенденцией к генерализации процесса с развитием септицемии и поражением различных органов и систем. Клинически может проявляться поражением нервной системы, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы и других.

Кампилобактериоз может передаваться бытовым путем.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 20.12.17

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