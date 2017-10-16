В Братске 80 детей заразились кишечной инфекцией в школьной столовой

В одной из школ города Братска Иркутской области произошло массовое заражение детей кишечной инфекцией. Установлено, что распространению заболевания способствовали нарушения в работе пищеблока. Возбуждено уголовное дело.

«12 и 13 октября школьники почувствовали общее недомогание, сопровождавшееся рвотой и высокой температурой. Всего на данный момент не пришло в школу более 80 человек. Сведений о госпитализации детей нет, их состояние расценивается как удовлетворительное, лечение они проходят на дому», – сообщила пресс-служба следственного управления СКР по региону.

В связи со вспышкой заболевания работа школы с 14 октября была приостановлена. Ранее Роспотребнадзор проверил работников пищеблока образовательного учреждения, у троих из них была обнаружена РНК норовируса.

Кроме того, в школе выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Работники столовой не имели необходимых документов, а также не был организован медосмотр сотрудников.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Братск, Зоя Осколкова

Братск. Другие новости 16.10.17

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