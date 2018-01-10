Леопард чуть не растерзал ребенка в зоопарке в Приморье. Прокуратура начала проверку зверинца

Леопард напал на двухлетнего мальчика в зоопарке в Приморском крае, которого родители оставили без присмотра. Хищник покусал ребенка и нанес ему рваные раны. Краевая прокуратура начала проверку зверинца после нападения на малыша.

По информации регионального полицейского главка, инцидент произошел в новогодние праздники в зоопарке села Борисовка, куда приехала на экскурсию семья из города Арсеньева. Родители в какой-то момент отвлеклись на старшего четырехлетнего сына, младший остался без присмотра у клетки с леопардом. Мальчик подошел близко к клетке с леопардом, и хищник схватил его лапами за голову. В результате малыш получил рваные раны и укусы. Врачи оказали ребенку неотложную помощь.

В отношении родителей составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Прокуратура Приморского края начала проверку зоопарка. Сотрудники надзорного ведомства оценят, насколько принятые руководством зверинца меры безопасности соответствуют требованиям действующего законодательства. В частности, будут проверены защитные устройства, отделяющие посетителей от животных, на предмет их надежности, отмечается в сообщении прокуратуры.

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 10.01.18

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