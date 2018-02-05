Лев набросился на девочку в приморском зоопарке

В зоопарке в Приморском крае лев набросился на малолетнюю девочку, стоявшую у клетки.

Инцидент произошел в зверинце под Уссурийском еще в марте прошлого года, но известно о нем стало только сейчас, когда мать ребенка обратилась в прокуратуру, сообщило региональное надзорное ведомство. Ранее, в начале января 2018 года, в этом же зоопарке леопард покусал двухлетнего мальчика. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Что касается нового случая нападения хищника, лев через клетку травмировал девочку, ранив ее в плечо, шею и ухо. В прокуратуре отметили, что руководство зоопарка не обеспечило надежную изоляцию животных от посетителей, прочность внутренних и внешних оград помещений. В связи с этим возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 02.02.18

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