В Японском море в шторм пропало российское судно с 21 моряком. Возбуждено уголовное дело

У побережья Приморского края сегодня утром во время шторма пропало российское рыболовное судно, на борту которого находится 21 человек. По данным регионального управления МЧС РФ, в Японском море в 200 км южнее мыса Гамова сработал аварийный радиобуй, принадлежащий судну «Восток», приписанному к сахалинскому порту Невельск. Судно следовало из порта Тонхэ Южной Кореи в порт Холмск Сахалинской области.

По словам зампредседателя правительства Сахалинской области Анатолия Макоедова, с «Востока» поступил сигнал бедствия, после чего оно перестало выходить на связь. Все попытки связаться с ним оказались безуспешными.

В настоящее время в морской акватории развернута спасательная операция. К месту срабатывания радиобуя отправился сторожевой пограничный корабль береговой охраны, спасательное судно «Заборщиков», вылетели вертолеты МЧС и Минобороны. Также в район проведения поисковых работ вылетел самолет-амфибия Бе-200ЧС Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС с 10 спасателями на борту. О случившемся предупреждены все мимо проходящие суда, отметили в ведомстве.

Макоедов опроверг информацию о том, что проходящее мимо района поисков судно «Диомид» обнаружило мусор и рыбацкий буй, говорится в сообщении регионального правительства. «Мы связались с руководством судовладельца. По их сведениям, была обнаружена пустая бочка, которую ошибочно приняли за буй», – сообщил чиновник, добавив, что «Восток» находится в районе с оживленным судоходством, поэтому «шансы на благоприятный исход высоки». По данным администрации Приморья, судно может находиться в нейтральных водах.

В связи с исчезновением судна следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщает СУ СКР по Сахалинской области.

Владивосток, Южно-Сахалинск, служба информации РИА «Новый День»

Владивосток, Южно-Сахалинск. Другие новости 24.01.18

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