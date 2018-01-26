Судно «Восток» могли погубить крабовые ловушки. Поисковая операция в Японском море продолжается

Рыболовное судно «Восток» в Японском море могло затонуть из-за крабовых ловушек, которые занимали всю палубу и не давали скалывать лед. Сейнер как раз возвращался в Россию после выгрузки краба в Южной Корее. Gо информации Примгидромета, с 25 января в районе, где ведутся поиски судна, действует штормовое предупреждение о быстром обледенении. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

Собеседник агентства высказал предположение, что на борту судна находились все крабовые ловушки – это десять крабовых порядков по 120-150 ловушек каждый, но они «пустые и на устойчивость судна… не влияют», однако зачастую ими заставлена вся палуба. «Если судно обледенело, что наиболее вероятно, ловушки мешали обкалывать лед», – добавил источник.

При этом в ассоциации подчеркнули, что морозильный сейнер был оборудован всем необходимым и соответствовал всем требованиям безопасности. Президент организации Максим Козлов заявил, что выбравшиеся на спасательные плоты моряки могут находиться на них довольно долго, поскольку спасательные средства имеют запас еды, согревающие гидрокостюмы и медикаменты.

Гендиректор компании-судовладельца «ДВ-флот» Станислав Мальчевский сообщил, что «Восток» последний раз выходил на связь вечером 24 января и не сообщал о проблемах на судне. По его словам, в тот день погода ухудшилась, «но не была критичной», передает «Интерфакс». Он также отметил, что о критическом обледенении судна экипаж не сообщал.

В свою очередь, администрация Приморского края сообщила, что судно «Восток» в последний раз выходило на связь за два часа до исчезновения. Отмечается, что экипаж связывался с теплоходом «Абакан», но об аварийной ситуации на борту тогда не докладывал.

Как сообщал «Новый День», рыболовное судно «Восток», на борту которого, по данным судовладельца, 20 человек, не выходит на связь после того, как на нем сработал аварийный радиобуй. Ранее МЧС сообщало, что в составе экипажа 21 человек. Попытки связаться с судном не принесли результата. По данным ГУ МЧС РФ по Приморскому краю, на месте поисков с вертолета и спасательных судов были обнаружены два спасательных жилета и бытовой мусор.

В настоящее время поисковая операция в Японском море у берегов Приморья продолжается, судно ищут из космоса. По информации Росрыболовства, организован космический мониторинг района поисков.

К поисковым работам привлечено два вертолета Ми-8, самолет Бе-200ЧС, а также морское судно «ФЕСКО Диамид» и морского спасательного буксира «Спасатель Заборщиков». Сегодня утром в район ЧП вылетел еще один самолет-амфибия Бе-200 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России. В МЧС отметили, что проведение поисковой операции осложняется плохой погодой – на море волны 4-6 метров и сильный ветер.

В сахалинских СМИ опубликован список экипажа «Востока», предоставленный судовладельцем. На борту потерпевшего бедствие судна было 9 сахалинцев, а также жители других регионов России и иностранцы.

Судно «Восток» построено в Южной Корее в 1985 году, ходит под российским флагом, приписано к Невельску Сахалинской области.

Южно-Сахалинск, Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

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