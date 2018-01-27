В районе поисков судна «Восток» в Японском море найдены два плота

В районе поиска рыболовецкого судна «Восток» в Японском море обнаружены два плота, сообщили в ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

Один плот уже подняли на борт спасательного судна «Спасатель Заборщик». Людей на нем не было, внутри плота вода. Сейчас ведется подъем на борт второго плота.

Ранее один из плотов обнаружили с воздуха пилоты самолета Бе-200. К этому месту были направлены спасательное судно и вертолет Ми-8.

Как сообщал «Новый День», утром 25 января на судне «Восток» сработал аварийный радиобуй, после чего оно перестало выходить на связь. Судно шло из южнокорейского порта Донгхэ в Холмск Сахалинской области, на его борту было 20 моряков – жители Сахалина и других российских регионов. Была развернута спасательная операция.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 27.01.18

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