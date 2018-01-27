Оба плота с «Востока» оказались пустыми

Спасатели подняли на борт второй плот с пропавшего в Японском море рыболовецкого судна «Восток». Людей на нем не обнаружили, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в компании-владельце сейнера.

Всего на судне, по словам собеседника агентства, было четыре плота. Ранее спасатели подняли первый плот, но он оказался пустым.

Поиски судна «Восток» продолжаются третьи сутки. К настоящему времени обследовано около 11 тысяч квадратных километров акватории. Судно перестало выходить на связь Утром 25 января. «Восток» направлялся из южнокорейского порта Донгхэ в Холмск Сахалинской области, на его борту было 20 человек. Была развернута спасательная операция.

СКР возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.01.18

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