При взлете в Якутске из самолета на ВПП и поле вывалилось 9 тонн золота

Во время взлета в аэропорту Якутска грузовой самолет Ан-12 авиакомпании «Нимбус» потерял створку люка, сообщили в пресс-службе аэропорта. «Левую створку грузового люка сорвало воздушным потоком, экипаж принял решение о посадке и приземлился в аэропорту поселка Магана в 12 км от Якутска», – приводит «Интерфакс» слова представителя воздушной гавани.

Самолет к рейсу, по данным пресс-службы, готовили техники, которые входят в состав экипажа этого судна. Они проверили его перед вылетом и заполнили карту-наряд на оперативно-техническое обслуживание воздушного судна. «Согласно этому документу, самолет был исправен и подготовлен к полету», – отметили в пресс-службе.

В настоящее время проводится проверка причин произошедшего инцидента.

По данным телеграм-канала Mash, На борту Ан-12 находилось 9 тонн золота. Большая часть которого во время аварии вывалилась из самолета. «Сейчас его пытаются собрать на взлетно-посадочной полосе и в окрестных кустах-полях. На данный момент найдены 172 слитка. Каждый весит 20кг. Всего на борту самолета находилось золото на 21,6 млрд рублей.

Якутск, Иван Гридин

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