СКР занялся А-12, «отбомбившимся» золотыми слитками по Якутску

Следователи начали проверку по факту инцидента с грузовым самолетом Ан-12, растерявшим, по некоторым данным, несколько тонн золота при взлете в аэропорту Иркутска.

По данным Восточно-Сибирского управления на транспорте СК РФ, накануне около 12:50 местного времени во время набора высоты у самолета Ан-12 авиакомпании «Нимбус», выполнявшего рейс Якутск – Красноярск – рудник «Купол», произошло повреждение створки грузового люка из-за смещения груза – драгметалла в слитках весом около 9,3 тонн, принадлежащих Чукотской горно-геологической компании

Часть дорогостоящего груза рассыпалась по взлетно-посадочной полосе, указали в ведомстве. «Створка грузового люка рухнула на территорию одного из местных авторынков, свободную от построек и транспортных средств. Материального ущерба в результате ее падения не причинено, – говорится в сообщении следователей. Самолет позже благополучно сел в якутском аэропорту Маган.

В СКР отметили, что в результате авиапроисшествия никто не пострадал. По предварительным данным, причиной инцидента стала неправильная фиксация груза.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе в этом.

Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что большая часть груза, состоящего из золотых слитков, вывалилась из самолета и упала на ВВП и окрестное поле. Отмечалось, что уже найдены 172 слитка, каждый весит 20 кг. Всего на борту самолета находилось золото на 21,6 млрд рублей, утверждал Mash.

В то же время источник «Интерфакса» сообщил, что на борту Ан-12 находилось около 200 слитков серебра. Собеседник агентства, впрочем, не уточнил, все ли упавшие с неба слитки удалось собрать.

Позднее представитель горнодобывающей компании, которой принадлежит драгоценный груз, сообщил, что самолет перевозил слитки Доре, в составе которых золото и серебро. Он отметил, что все выпавшие с борта Ан-12 слитки собраны.

Якутск, служба информации РИА «Новый День»

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