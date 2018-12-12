В Якутии «Боинг» с сотней пассажиров задел хвостом ВПП

Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку в связи с происшествием в аэропорту Нерюнги в Якутии. По информации надзорного ведомства, 11 декабря около 13:00 по местному времени (07:00 мск) самолет «Боинг-737» авиакомпании «Якутия» при взлете задел хвостом взлетно-посадочную полосу.

Лайнер выполнял рейс Нерюнгри – Красноярск. На его борту находились 103 пассажира, никто из них не пострадал.

Дальневосточная транспортная прокуратура по факту инцидента проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов, сообщается на сайте ведомства.

Два месяца назад произошел серьезный инцидент с пассажирским бортом «Якутии» в аэропорту Якутска. 10 октября самолет SSJ-100, выполнявший рейс Улан-Удэ – Якутск, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Воздушное судно при этом получило значительные повреждения: у самолета подломилась стойка шасси. Четверым пассажирам потребовалась помощь медиков.

Производитель лайнера «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) заявил, что самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы из-за «внешних факторов». По предварительным данным, инцидент произошел из-за обледенения полосы. В Восточно-Сибирском следственном управлении СКР возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).

Росавиация провела проверку авиакомпании «Якутия», в ходе которой выяснилось, что система безопасности полетов перевозчика не соответствует требованиям воздушного законодательства России. В частности, авиакомпания допускала нарушения максимальной продолжительности полетных смен летных экипажей, не выполняла техническое обслуживание воздушных судов в установленные сроки, нарушала сроки замены изделий самолета с ограниченным ресурсом, а также фальсифицировала производственно-техническую документацию.

Якутск, служба информации РИА «Новый День»

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